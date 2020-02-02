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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İlknur Çakar, Ayşim ErginayPTT: Dolunay Çetinkaya, Leyva, Sinem Yıldız, Yağmur Karaoğlu, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Berra Tuğçe Tok, Fatma İklimya Demir,...

02.02.2020 17:26 | Son Güncelleme: 02.02.2020 17:26
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İlknur Çakar, Ayşim Erginay

PTT: Dolunay Çetinkaya, Leyva, Sinem Yıldız, Yağmur Karaoğlu, Gergana Dimitrova, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Burcu Genç, Seda Tokatlıoğlu)

İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Zekiye Ünal, Berra Tuğçe Tok, Fatma İklimya Demir, Elçin Ruşut, Deniz Uyanık (Simay Kurt)

Setler: 25-14, 25-11, 25-18

Süre: 61 dakika (21, 17, 23)

Venus Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında PTT, sahasında Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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