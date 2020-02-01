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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Caner Çıldır, Esat DanziliEczacıbaşı VitrA: Hande Baladın, Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan,...

01.02.2020 21:08 | Son Güncelleme: 01.02.2020 21:08
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner , Esat Danzili

Eczacıbaşı VitrA: , Yasemin Güveli, Boskovic, Melis Durul, Gibbemeyer, Gamze Kılıç (Simge Aköz, Saliha Şahin, Lloyd)

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Tutku Burcu Yüzgenç, Fulden Ural, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol)

Setler: 25-18, 25-23, 25-17

Süre: 76 dakika (22, 29, 25)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 14. hafta maçında Eczacıbaşı Vitra, sahasında Ankara temsilcisi Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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