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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: BaşkentHakemler: Koray Yılmazgil, Aysin ErginayKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural, Merve Nezir)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk,...

26.01.2020 18:16 | Son Güncelleme: 26.01.2020 18:16
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Başkent

Hakemler: Koray Yılmazgil, Aysin Erginay

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Merve Atlıer, Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceyhan, Gerasymova (Gülçin Doğan, Ezgi Akyaldız, Ayçin Akyol, Kübra Kegan, Fulden Ural, Merve Nezir)

HDI : Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien, Nilay Karaağaç (Gizem Karadayı, Çağla Akın, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Elifsu Erincek)

Setler: 20-25, 25-23, 18-25, 14-25

Süre: 107 dakika (26, 30, 27, 24)

Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Karayolları'nı 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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