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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Mehmet TopalBeylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya Fatma Demir)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer,...

26.01.2020 16:44 | Son Güncelleme: 26.01.2020 16:44
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Mehmet Topal

Beylikdüzü İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, İklimya )

: Duygu Düzceler, Balkestein, Planinsec, Meryem Boz, Semra Özer, Selin Arifoğlu (Bihter Dumanoğlu, Cansu Akyıldız, Arelya Karasoy, Hande Korkut, Berra Eren)

Setler: 10-25, 4-25, 12-25

Süre: 54 dakika (19, 16, 19)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. hafta maçında Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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