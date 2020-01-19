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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, Çağla Akın)Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson,...

19.01.2020 20:34 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:34
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Metin Korkut

Galatasaray HDI : Nilay Karaağaç, Güldeniz Önal, Aslı Kalaç, Rykhliuk, Vasilantonaki, Belien (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Beren Yeşilırmak, )

Nilüfer Belediyespor: Buse Ünal, Rousseaux, Sabriye Dikmen, Atkinson, Hümay Topaloğlu, Aybüke Özdemir (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Seda Menekşe)

Setler: 28-26, 25-14, 28-26

Süre: 93 dakika (37, 24, 32)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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