Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Serap Kuka, Onur CoşkunEczacıbaşı VitrA: Lloyd, Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Gibbemeyer (Merve Dalbeler)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Ruşut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt,...
Salon: Ayazağa Eczacıbaşı
Hakemler: Serap Kuka, Onur Coşkun
Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Gibbemeyer (Merve Dalbeler)
Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Ruşut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Fatma Demir)
Setler: 25-6, 25-10, 25-11
Süre: 58 dakika (17, 18, 23)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.