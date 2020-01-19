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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Ayazağa EczacıbaşıHakemler: Serap Kuka, Onur CoşkunEczacıbaşı VitrA: Lloyd, Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Gibbemeyer (Merve Dalbeler)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Ruşut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt,...

19.01.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.01.2020 19:58
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Ayazağa Eczacıbaşı

Hakemler: Serap Kuka, Onur Coşkun

Eczacıbaşı VitrA: Lloyd, Melis Durul, Yasemin Güveli, Boskovic, Saliha Şahin, Gibbemeyer (Merve Dalbeler)

İhtisas: Dilara Elmacıoğlu, Buse Çetin, Bahar Akbay, Elçin Ruşut, Zekiye Ünal, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Kaygısız, Fatma Demir)

Setler: 25-6, 25-10, 25-11

Süre: 58 dakika (17, 18, 23)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 12. haftasında Eczacıbaşı VitrA, konuk ettiği Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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