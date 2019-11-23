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Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Ebru Ayata, Caner ÇildirAtlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Elif Boran, Elisa Köse, Arzum Tezcan)Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic,...

23.11.2019 20:22 | Son Güncelleme: 23.11.2019 20:22
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ebru Ayata, Caner Çildir

Atlasglobal : , Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Caratasu, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal (Ayça Aykaç, Şule Yetimoğlu, Derya Güç, Elif Boran, Elisa Köse, Arzum Tezcan)

Eczacıbaşı VitrA: Gamze Kılıç, Pereira, Gibbemeyer, Boskovic, Hande Baladın, Yasemin Güveli (Buse Melis Kara, Şebnem Simge Aköz, Beyza Arıcı, Lloyd, Melis Durul, Saliha Şahin)

Setler: 21-25, 25-22, 16-25, 18-25

Süre: 108 dakika (27, 26, 29, 26)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 10. haftasında Eczacıbaşı VitrA, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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