Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarKarayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)Atlasglobal Yeşilyurt: Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya...

09.11.2019 19:56 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Karayolları: Elif Şahin, Abbott, Ayçin Akyol, Tutku Burcu Yüzgenç, Tuğçe Ceylan, Gerasymova, (Gülçin Doğan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız, Kübra Kegan)

Atlasglobal : Buket Gülübay, Tuğba Şenoğlu, Koolhaas, Elif Boran, Derya Cebecioğlu, Gözde Dal İrgi, (Ayça Aykaç, Loana, Derya Güç, Arzum Tezcan)

Setler: 25-15, 25-18, 14-25, 25-18

Süre: 100 dakika (22, 25, 25, 28)


Voleybol Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Karayolları, konuk ettiği Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.