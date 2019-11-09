Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Serap Kuka, Akif AltınFenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpay Özay Kurt)Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı,...

09.11.2019 19:48 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:48
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serap Kuka, Akif Altın

Fenerbahçe Opet: Naz Aydemir Akyol, Mihajlovic, Bahar Toksoy Guidetti, Vargas, Robinson, Eda Erdem Dündar (Melis Yılmaz, Fatma Yıldırım, Beliz Başkır, Sıla Çalışkan, Ceren Kestirengöz, İpay Özay Kurt)

İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Çetin, Ayşe Ünal, Fatma Demir)

Setler: 25-12, 25-15, 25-8

Süre: 61 dakika (22, 21,18)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 7. hafta maçında Fenerbahçe Opet, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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