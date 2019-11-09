Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBeşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova,...

09.11.2019 15:46 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:46
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç

Beşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, )

: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)

Setler: 22-25, 19-25, 6-25

Süre: 69 dakika (25, 24, 20)

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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