Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Burhan FelekHakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep KarakoçBeşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova,...
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Serdar Nişancıoğlu, Recep Karakoç
Beşiktaş: Ceyda Aktaş, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı, İrem Çor (Merve Dalbeler, Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Doğa Topçiçek, Fatma Beyaz)
Türk Hava Yolları: Kingdon, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Buijs, Ceylan Arısan, Özge Kırdar Kinasts (Berin Yıldırım, Şeyma Ercan, Aelbrecht, Ada Gemen)
Setler: 22-25, 19-25, 6-25
Süre: 69 dakika (25, 24, 20)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Türk Hava Yolları, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.