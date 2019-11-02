Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF BaşkentHakemler: Burhan İlhan, Hatice Özmen YıldızPTT: Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Tagle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler, Sinem Yıldız, Burcu Genç)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden...

02.11.2019 17:56
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Burhan İlhan, Hatice Özmen Yıldız

PTT: Aslıhan Kılıç, Gergana Dimitrova, Janset Cemre Erkul, Polen Ünver, Tagle, Nasya Dimitrova (Ceren Önal, Ezgi Dağdelenler, Sinem Yıldız, Burcu Genç)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Yağmur Mislina Kılıç, Su Zent, Dilara Bilge, Fulden Ural, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, İrem Cor, Ceyda Aktaş)

Setler: 25-19, 23-25, 22-25, 18-25

Süre: 110 dakika (24, 33, 27, 26)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta karşılaşmasında Beşiktaş, deplasmanda PTT'yi 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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