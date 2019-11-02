Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki,...

02.11.2019 17:38
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)

Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç)

Setler: 17-25, 25-20, 23-25, 15-25

Süre: 114 dakika (31, 26, 33, 24)

Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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