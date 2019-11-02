Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Mimar SinanHakemler: Hakkı Demiralay, Turgut UzunçakmakAydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki,...
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Hakkı Demiralay, Turgut Uzunçakmak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Balkestein, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı, Selin Arifoğlu)
Galatasaray HDI Sigorta: Güldeniz Önal, Belien, Çağla Akın, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Cansu Çetin, Nilay Karaağaç)
Setler: 17-25, 25-20, 23-25, 15-25
Süre: 114 dakika (31, 26, 33, 24)
Vestel Venus Sultanlar Ligi 6. hafta mücadelesinde Galatasaray HDI Sigorta, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-1 yendi.