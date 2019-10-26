Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Ebru Ayata, Aylin TurnaoğluTürk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon (Berin Yıldırım, Yasemin Özel, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Funda Bilgi, Aelbrecht, Büşra Şahin)Beylikdüzü Voleybol İhtisas:...

26.10.2019 19:24
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Ebru Ayata, Aylin Turnaoğlu

Türk Hava Yolları: Ceylan Arısan, Özge Kinasts, Buijs, Özgenur Yurtdagülen, Havlickova, Kingdon (Berin Yıldırım, Yasemin Özel, Şeyma Ercan, Nursevil Gökbudak, Funda Bilgi, Aelbrecht, Büşra Şahin)

Beylikdüzü Voleybol İhtisas: Tuğçe Atıcı, Selime İlyasoğlu, Bahar Akbay, Elçin Rusut, Merve Tanyel, Deniz Uyanık (Simay Kurt, Buse Çetin, Buse Kaygısız)

Setler: 25-11, 25-17, 25-14

Süre: 68 dakika (21, 24, 23)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Türk Hava Yolları, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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