Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: EczacıbaşıHakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet GülEczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç,...

26.10.2019 17:54
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Bülent Bozkurt, Mehmet Gül

Eczacıbaşı VitrA: Ergül Eroğlu, Melis Durul, Kim Koung, Gibbemeyer, Gamze Kılıç, Pereira (Simge Aköz, Saliha Şahin)

Beşiktaş: Arelya Karasoy, Fulden Ural, Su Zent, Dilara Bilge, Ceyda Aktaş, Büşra Kılıçlı (Merve Dalbeler, Mislina Kılıç, Fatma Beyaz, İrem Çor, Doğa Topçiçek, Ece Erol, Tuğçe Ersan)

Setler: 25-15, 25-5, 25-19

Süre: 69 dakika (23,19,27)

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 4. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı VitrA, Beşiktaş'ı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
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