Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan FelekHakemler: Caner Çıldır, Serdar NişancıoğluAtlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak,...

25.10.2019 15:20
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Caner Çıldır, Serdar Nişancıoğlu

Atlasglobal Yeşilyurt: Gözde Dal, Buket Gülübay, Derya Cebecioğlu, Koolhaas, Caratasu, Tuğba Şenoğlu (Ayça Aykaç, Elif Boran, Arzum Tezcan, Şule Yetimoğlu)

VakıfBank: Zehra Güneş, Ognjenovic, Guimaraes, Melis Gürkaynak, Haak, Ebrar Karakurt (Gizem Güner, Gözde Yılmaz, Cansu Özbay, Meliha İsmailoğlu)

Setler: 19-25, 25-23, 18-25, 22-25

Süre: 97 dakika (23, 26, 22, 26)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi 4. hafta maçında VakıfBank, Atlasglobal Yeşilyurt'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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