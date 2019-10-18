Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. haftanın maç programı şöyle:
Bugün:
19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Beylikdüzü Spor Kompleksi)
Yarın:
14.00 Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)
14.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)
17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)
19.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
20 Ekim Pazar:
19.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)