Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

18.10.2019 08:56

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'ne 3. hafta maçlarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 3. haftanın maç programı şöyle:

Bugün:

19.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-PTT (Beylikdüzü Spor Kompleksi)

Yarın:

14.00 Fenerbahçe Opet-Atlas Global Yeşilyurt (Burhan Felek)

14.00 Karayolları-Eczacıbaşı VitrA (TVF Başkent)

17.30 Nilüfer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Cengiz Göllü)

19.00 Beşiktaş-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)

20 Ekim Pazar:

19.00 VakıfBank-Türk Hava Yolları (VakıfBank Spor Sarayı)

Kaynak: AA