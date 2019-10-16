Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek VoleybolHakemler: Bülent Bozkurt, Metin KorkutGalatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin...

16.10.2019 18:10
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Bülent Bozkurt, Metin Korkut

Galatasaray HDI Sigorta: Cansu Çetin, Belien, Nilay Karaağaç, Vasilantonaki, Aslı Kalaç, Rykhliuk (Gizem Karadayı, Güldeniz Önal)

Karayolları: Elif Şahin, Tuğçe Ceyhan, Ayçin Akyol, Burcu Yüzgenç, Abbott, Gerasymova (Gülçin Doğan, Kübra Kegan, Merve Nezir, Ezgi Akyaldız)

Setler: 25-22, 25-22, 25-21

Süre: 91 dakika (29, 31, 31)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ikinci hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta sahasında, Karayolları'nı 3-0 yendi.

Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.