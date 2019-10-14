Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
Salon: Cengiz Göllü Hakemler: Sadettin Daneri, Ali İhsan GözüNilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Ceren Çınar, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Cansu Çetin, Aslı...
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Daneri, Ali İhsan Gözü
Nilüfer Belediyespor: Helene, Buse Ünal, Ceren Çınar, Hümay Topaloğlu, Sabriye Gönülkırmaz, Katerina (Buse Kayacan, Merve İkbal Albayrak, Aslı Tecimer, Aybüke Özdemir)
Galatasaray HDI Sigorta: Vasilantonaki, Cansu Çetin, Aslı Kalaç, Belien, Olesia, Çağla Akın (Gizem Karadayı, Nilay Karaağaç, Güldeniz Onal, Ece Emrullah)
Setler: 25-22, 20-25, 12-25, 21-25
Süre: 28-26-22-31 (107 dakika)
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk haftasında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Nilüfer Belediyespor'u 3-1 yendi.