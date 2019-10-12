Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor SarayıHakemler: İlhami Şenyurt, Aylin TurnaoğluVakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak,...

12.10.2019 21:48
Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: İlhami Şenyurt, Aylin Turnaoğlu

VakıfBank: Cansu Özbay, Ebrar Karakurt, Zehra Güneş, İsabelle Haak, Guimares, Rasic, (Gizem Güner, Ognjenovic, Gözde Yılmaz, Pınar Atasever)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grothues, Hande Korkut, Ezgi Dilik, Celeste Plak, Sobolska, Meryem Boz (Bihter Dumanoğlu, Semra Özer, Duygu Düzceler, Ecem Alıcı)

Setler: 25-18, 25-18, 23-25, 25-15

Süre: 104 dakika (26, 26, 29, 23)

Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi karşılaşmasında VakıfBank, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Kaynak: AA
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