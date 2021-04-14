Voleybol ve hentbol kursları sona erdi

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kız öğrenciler için açılan hentbol ve voleybol kurslarının sona erdiği açıklandı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde kız öğrenciler için açılan hentbol ve voleybol kurslarının sona erdiği açıklandı.

Çavdarhisar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "İlçemiz Orta Okullarında eğitim gören kız öğrencilerimiz için Antrenör Hatice Sağdıç eşliğinde, hem hentbol hem de voleybol kursu açılmıştı. Çavdarhisar Orta Okulu ve İmam Hatip Orta Okulu kız öğrencileri, eğitimlerden arta kalan zamanlarında voleybol ve hentbol kurslarına katılarak kursu başarıyla tamamladılar. Kız öğrencilerimiz bu kurslar sayesinde yeteneklerini görme imkanı buldular" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı