Voleybol Turnuvasına Katılan Öğrenciler Çanakkale'ye Gönderilecek

Sivas Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü tarafından gençlerde spor ahlakının gelişmesi amacıyla voleybol turnuvası 18 lisenin katıldığı turnuvada öğrenciler Belediye Başkanı Sami Aydın tarafından Çanakkale'ye gönderilecek.

Çocuklarda spor ahlakının oluşması amacıyla Sivas Belediyesi tarafından düzenlenen Liselerarası Voleybol Turnuvası'nın finali 4 Eylül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplam 18 lisenin katıldığı turnuvada 12 kız takımı 6'da erkek takımı mücadele etti. Erkek takımlarında Sivas Lisesi ile Gazi Anadolu Lisesi final oynarken finali Sivas Lisesi kazanarak şampiyon oldu. Kızlarda Atatürk Anadolu Lisesi ile Kongre Anadolu Lisesi finale kaldı. Finalde Kongre Anadolu Lisesi şampiyon olurken takımlar kupalarını törenle aldı. Törene Vali Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ile diğer protokol üyeleri katıldı.

Törende konuşan Belediye Başkanı Sami Aydın,"Öncelikle böyle güzel bir turnuvanın gerçekleştirilmesinde katkısı olan bütün arkadaşlarımızı, kurum ve kuruluşlarımızı ve sizleri öğrencilerimizi kutlamak istiyorum, hepinizi tebrik ediyorum. Önemli olan buraya katılabilmiş olmak tabi ki bu sizler arasında, okullarımız arasında, öğrencilerimiz arasında kaynaşmaya-tanışmaya vesile oluyor. İnanıyorum ki; bu ayrı süreçte çok güzel dostluklar elde ederiz, arkadaşlıklar elde ederiz. İnşallah her yıl bunu devam ettireceğiz. Bu yıl turnuvaya katılan sporcularımızı Çanakkale gezisine göndereceğiz." dedi.

Konuşmaların ardından dereceye giren sporculara kupaları Belediye Başkanı Sami Aydın ve Vali Davut Gül tarafından verildi. - SİVAS