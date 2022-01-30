Voleybol: Toplu sonuç
AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.
Liglerin 17. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Yeşilyurt: 3-0
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3
Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor: 3-1
AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor: 3-0
AA / Halil İbrahim Avşar - Spor