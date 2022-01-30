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Voleybol: Toplu sonuç

AA, Halil İbrahim Avşar - Spor
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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 3, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 1 karşılaşma yapıldı.

Liglerin 17. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Yeşilyurt: 3-0

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı Dynavit: 1-3

Nilüfer Belediyespor-Bolu Belediyespor: 3-1

AXA Sigorta Efeler Ligi

Ziraat Bankkart-Yeni Kızıltepespor: 3-0

AA / Halil İbrahim Avşar - Spor

Efeler Ligi, Sigorta, Spor, Haber

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