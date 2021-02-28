Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

28.02.2021 20:25 | Son Güncelleme: 28.02.2021 20:28
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise tek maç yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nde 2, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise tek maç yapıldı.

Liglerde 30. haftada oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

PTT-İlbank: 3-0

Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Spor Toto-Ziraat Bankkart: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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