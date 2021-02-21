Voleybol: Toplu sonuç
21.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:04
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftası 6 maçla başladı.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftası 6 maçla başladı.
Ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor: 0-3
Haliliye Belediyespor-Halkbank: 0-3
Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto: 2-3
Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Solhanspor-Tokat Belediye Plevne: 3-2
Arkas Spor-Altekma: 3-0
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar