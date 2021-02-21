Voleybol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Toplu sonuç

21.02.2021 22:01 | Son Güncelleme: 21.02.2021 22:04
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftası 6 maçla başladı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 29. haftası 6 maçla başladı.

Ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Arhavi Voleybol-Sorgun Belediyespor: 0-3

Haliliye Belediyespor-Halkbank: 0-3

Afyon Belediye Yüntaş-Spor Toto: 2-3

Ziraat Bankkart-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Solhanspor-Tokat Belediye Plevne: 3-2

Arkas Spor-Altekma: 3-0

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Celal Adan Ömer Çelik Pervin Buldan Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Oğuzhan Koç Aleyna Tilki Demet Özdemir Serenay Sarıkaya
Spor Umut Bulut Fatih Terim Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Şehit Antalya Göztepe Eskişehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.2.2021 22:04:35. #1.15#
title