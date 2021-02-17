Voleybol: Toplu Sonuç
17.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:12
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.
Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:
Halkbank-Arkas Spor: 3-0
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1
İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor: 3-2
Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart: 1-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu