Voleybol: Toplu Sonuç
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Voleybol: Toplu Sonuç

17.02.2021 21:09 | Son Güncelleme: 17.02.2021 21:12
Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 28. haftasına 5 müsabakayla devam edildi.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Halkbank-Arkas Spor: 3-0

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş: 3-1

İnegöl Belediyespor-Haliliye Belediyespor: 3-2

Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Tokat Belediye Plevne-Ziraat Bankkart: 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

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