Voleybol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Voleybol: Toplu sonuç

13.02.2021 23:05 | Son Güncelleme: 13.02.2021 23:08
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftası yapılan 7 maçla tamamlandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 27. haftası yapılan 7 maçla tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arhavi Voleybol: 3-0

Haliliye Belediyespor-Spor Toto: 0-3

Arkas Spor-İnegöl Belediyespor: 3-1

Solhanspor-Sorgun Belediyespor: 3-2

Afyon Belediye Yüntaş-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Halkbank-Altekma: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Not: Ziraat Bankkart-Fenerbahçe HDI Sigorta maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Gazioğlu

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ali Çelebi Faik Öztrak Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Özge Özder Seda Sayan Selami Şahin Hüner Coşkuner
Spor Deniz Türüç Ersun Yanal Cüneyt Çakır Ahmet Nur Çebi Hikmet Karaman
Tüm Haberler Kar Twitter Antalya Kadir Topbaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Toplu sonuç - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.2.2021 23:08:26. #1.14#
title