Voleybol: Toplu Sonuç
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Voleybol: Toplu Sonuç

07.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:57
Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında 6 maç oynandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında 6 maç oynandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Liglerde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank - Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor: 2-3

Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0

Türk Hava Yolları - PTT: 3-1

Karayolları - Sarıyer Belediyespor: 0-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-2

Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er

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