Voleybol: Toplu Sonuç
07.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 07.02.2021 22:57
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında 6 maç oynandı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında 6 maç oynandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.
Liglerde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
İlbank - Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor: 2-3
Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0
Türk Hava Yolları - PTT: 3-1
Karayolları - Sarıyer Belediyespor: 0-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-2
Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er