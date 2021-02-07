Voleybol: Toplu Sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 27. haftasında 6 maç oynandı. AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 2 karşılaşmayla tamamlandı.

Liglerde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

İlbank - Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta - Nilüfer Belediyespor: 2-3

Kuzeyboru - Beşiktaş: 3-0

Türk Hava Yolları - PTT: 3-1

Karayolları - Sarıyer Belediyespor: 0-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas - Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Sorgun Belediyespor-Ziraat Bankkart: 3-2

Altekma-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinem Er