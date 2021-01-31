Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

31.01.2021 22:11 | Son Güncelleme: 31.01.2021 22:14
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası yapılan iki maçla, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftası yapılan iki maçla, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftası ise oynanan 5 karşılaşmayla tamamlandı.

Liglerde yapılan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Afyon Belediye Yüntaş-Sorgun Belediyespor: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

Misli.com Sultanlar Ligi

Çan Gençlik Kalespor-Karayolları: 2-3

PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Sarıyer Belediyespor-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Sistem9 Yeşilyurt-Kuzeyboru: 2-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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