Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

30.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:10
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında tek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında ise 6 maç yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında tek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında ise 6 maç yapıldı.

Liglerde bugün oynanan maçlarda oluşan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

AXA Sigorta Efeler Ligi

Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol: 3-0

Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Haliliye Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Halkbank-Spor Toto: 3-0

İnegöl Belediyespor-Altekma: 3-2

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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