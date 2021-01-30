Voleybol: Toplu sonuç
30.01.2021 20:07 | Son Güncelleme: 30.01.2021 20:10
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında tek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında ise 6 maç yapıldı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 26. haftasında tek, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 25. haftasında ise 6 maç yapıldı.
Liglerde bugün oynanan maçlarda oluşan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Eczacıbaşı VitrA-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
AXA Sigorta Efeler Ligi
Ziraat Bankkart-Arhavi Voleybol: 3-0
Solhanspor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Arkas Spor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Haliliye Belediyespor-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Halkbank-Spor Toto: 3-0
İnegöl Belediyespor-Altekma: 3-2
Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay