Voleybol: Toplu sonuç
24.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:28
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.
Liglerde alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3
Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-2
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3
Altekma-Solhanspor: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3
Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3
Misli.com Sultanlar Ligi
Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar