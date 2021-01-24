Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

24.01.2021 21:25 | Son Güncelleme: 24.01.2021 21:28
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftası 6, Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftası ise tek maçla tamamlandı.

Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Afyon Belediye Yüntaş: 1-3

Spor Toto-İnegöl Belediyespor: 3-2

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Halkbank: 0-3

Altekma-Solhanspor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart: 0-3

Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 2-3

Misli.com Sultanlar Ligi

Türk Hava Yolları-Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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