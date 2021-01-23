Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

23.01.2021 18:17 | Son Güncelleme: 23.01.2021 18:20
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında 2 karşılaşma yapıldı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında 6, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 24. haftasında 2 karşılaşma yapıldı.

Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynanan derbide Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta'yı 3-0 yendi.

Öte yandan Kuzeyboru, Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ın maça çıkmaması nedeniyle 3-0 hükmen galip ilan edildi.

Liglerde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Karayolları-PTT: 1-3

İlbank-Sistem9 Yeşilyurt: 1-3

VakıfBank-Beşiktaş: 3-0

Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe Opet: 0-3

Çan Gençlik Kalespor-Sarıyer Belediyespor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Nilüfer Belediyespor: 1-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta-Haliliye Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Arkas Spor: 1-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim Avşar

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