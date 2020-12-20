Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.
Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Misli.com Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 3-0
PTT-Çan Gençlik Kalespor: 3-2
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank: 0-3
Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 2-3
Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-1
Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür