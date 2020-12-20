Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

20.12.2020 19:37 | Son Güncelleme: 20.12.2020 19:40
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 24. haftasında 6 karşılaşma oynandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 22. hafta, ertelenen bir maç dışında tamamlandı.

Liglerde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Misli.com Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları: 3-0

PTT-Çan Gençlik Kalespor: 3-2

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-İlbank: 0-3

Nilüfer Belediyespor-Karayolları: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Kuzeyboru: 3-1

Sistem9 Yeşilyurt-VakıfBank: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Altekma-Ziraat Bankkart: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.12.2020 19:40:33. #1.14#
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