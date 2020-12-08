Voleybol: Toplu sonuç
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Voleybol: Toplu sonuç

08.12.2020 19:51 | Son Güncelleme: 08.12.2020 19:54
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maç oynandı.

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 3 maç oynandı.

Ligde 20. haftada iki karşılaşma yapıldı. Ayrıca, 17. haftada oynanması gereken ancak yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelenen bir maç da oynandı.

Efeler Ligi'nde 20. hafta müsabakalarında Solhanspor, Haliliye Belediyespor'u 3-1, İnegöl Belediyespor da Sorgun Belediyespor'u 3-2 yendi. 17. hafta erteleme karşılaşmasında ise Spor Toto, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

İlgili Haberler

Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı
Malatya Büyükşehir Voleybol takımı erteleme maçını kazandı
Mecnun Otyakmaz: 'Arzu ettiğimiz sonucu aldık'
Mecnun Otyakmaz: "Arzu ettiğimiz sonucu aldık"
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Süper Lig: Y. Denizlispor: 0 - Fenerbahçe: 2 (Maç sonucu)
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Süleyman Soylu Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ivana Sert Pınar Altuğ Acun Ilıcalı Nesrin Cavadzade
Spor Sörloth Samatta Sinan Gümüş Gökhan Gönül Samet Aybaba
Tüm Haberler Türk Silah Fenerbahçe Kemal Kılıçdaroğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Voleybol: Toplu sonuç - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.12.2020 19:55:26. #1.14#
title