Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

29.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:33
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası oynanan 6 maçla sona erdi.

Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası oynanan 6 maçla sona erdi.

Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

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Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2

Türk Hava Yolları-İlbank: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3

Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3

Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük

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