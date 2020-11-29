Voleybol: Toplu sonuç
29.11.2020 20:29 | Son Güncelleme: 29.11.2020 20:33
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası oynanan 6 maçla sona erdi.
Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi'nin 19. haftası oynanan 6 maçla sona erdi.
Ligde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Karayolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Çan Gençlik Kalespor-Sistem9 Yeşilyurt: 0-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Kuzeyboru: 3-2
Türk Hava Yolları-İlbank: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-VakıfBank: 0-3
Kaynak: Anadolu Ajansı / Berad Büyük