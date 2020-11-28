Voleybol: Toplu sonuç
28.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:56
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.
Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Solhanspor-Halkbank: 0-3
Altekma-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Not: Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur