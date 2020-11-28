Voleybol: Toplu sonuç
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Voleybol: Toplu sonuç

28.11.2020 18:53 | Son Güncelleme: 28.11.2020 18:56
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 18. haftasında 3 karşılaşma yapıldı.

Maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Solhanspor-Halkbank: 0-3

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Altekma-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Sorgun Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Not: Ziraat Bankkart-Arkas Spor maçı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Musa Samur

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