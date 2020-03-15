Voleybol: Toplu sonuç Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu.

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 22. ve son hafta maçları tek karşılaşma dışında tamamlanırken, play-off eşleşmeleri de belli oldu. Ligde yarın Beylikdüzü Voleybol İhtisas ile Galatasaray HDI Sigorta karşılaşacak. Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle: Nilüfer Belediyespor-Beşiktaş: 3-0 AtlasGlobal Yeşilyurt-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1 VakıfBank-Eczacıbaşı VitrA: 3-0 Play-off eşleşmeleri Ligde normal sezonu VakıfBank lider bitirirken, Eczacıbaşı VitrA, Fenerbahçe Opet, Galatasaray HDI Sigorta, Atlasglobal Yeşilyurt, Türk Hava Yolları, Aydın Büyükşehir Belediyespor ve Nilüfer Belediyespor play-off'a kalan diğer ekipler oldu. Son 4 sırada yer alan PTT, Karayolları, Beşiktaş ile Beylikdüzü Voleybol İhtisas kümede kalmak için play-out oynayacak. Ligde play-off eşleşmeleri şu şekilde oluştu: VakıfBank-Nilüfer Belediyespor Eczacıbaşı VitrA-Aydın Büyükşehir Belediyespor Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt Kaynak: AA