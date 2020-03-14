Voleybol: Toplu sonuç
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
14.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:12
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:
Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0
Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor: 3-1
Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3
Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 0-3
Spor Toto-Arkas Spor: 3-2
Kaynak: AA