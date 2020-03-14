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İstanbul Büyükşehir Belediyespor, voleybol, Sigorta, Spor

Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

14.03.2020 20:12 | Son Güncelleme: 14.03.2020 20:12
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0

Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 0-3

Spor Toto-Arkas Spor: 3-2

Spor Toto Süper Lig Maç Sonuçları ve Puan Durumu

Kaynak: AA

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