Voleybol: Toplu sonuç Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde normal sezon 22. hafta müsabakalarıyla tamamlandı.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde oynanan maçların sonuçları şöyle:

Galatasaray HDI Sigorta-Arhavi Voleybol: 3-0

Ziraat Bankası-Sorgun Belediyespor: 3-1

Bursa Büyükşehir Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 1-3

Fenerbahçe HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Halkbank: 0-3

Spor Toto-Arkas Spor: 3-2

Kaynak: AA