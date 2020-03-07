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Voleybol: Toplu sonuç

AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi.

07.03.2020 19:44 | Son Güncelleme: 07.03.2020 19:44
Voleybol: Toplu sonuç

AXA Efeler Ligi'nin 21. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası ise tek maçla başladı.

İki ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2

Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Arkas Spor-Halkbank: 3-1

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3

Kaynak: AA

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