Voleybol: Toplu sonuç
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 21. haftasına 4 karşılaşmayla devam edildi. Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 21. haftası ise tek maçla başladı.
İki ligde yapılan müsabakalarda alınan sonuçlar şöyle:
AXA Sigorta Efeler Ligi
Arhavi Voleybol-Fenerbahçe HDI Sigorta: 0-3
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-2
Sorgun Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3
Arkas Spor-Halkbank: 3-1
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 1-3
Kaynak: AA