Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 2 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek müsabakayla devam etti.
16.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:12
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 2 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek müsabakayla devam etti.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto: 2-3
Kaynak: AA
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