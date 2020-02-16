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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 2 maçla tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek müsabakayla devam etti.

16.02.2020 20:12 | Son Güncelleme: 16.02.2020 20:12
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 2 maçla tamamlanırken, AXA Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan tek müsabakayla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Nilüfer Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Fenerbahçe HDI Sigorta-Spor Toto: 2-3

Kaynak: AA
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