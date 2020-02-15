Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.
Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3
Beşiktaş-PTT: 0-3
Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3
AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 3-2
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3