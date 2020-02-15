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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.

15.02.2020 19:52 | Son Güncelleme: 15.02.2020 19:52
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 17. haftası 4 maçla başlarken, AXA Efeler Ligi'nde 18. hafta, oynanan 3 müsabakayla devam etti.

Liglerde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı VitrA: 2-3

Beşiktaş-PTT: 0-3

Karayolları-Türk Hava Yolları: 1-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank: 0-3

AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Sorgun Belediyespor: 3-2

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Arkas Spor: 0-3

Kaynak: AA
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