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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta 5 maçla başladı.

08.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:34
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nde 17. hafta 5 maçla başladı.

Ligin 17. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Toto-Tokat Belediye Plevne: 3-0

Arkas Spor-Arhavi Voleybol: 3-1

Sorgun Belediyespor-Halkbank: 1-3

Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0

Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Kaynak: AA
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