Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta 5 maçla başladı.
08.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 08.02.2020 21:34
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 17. hafta 5 maçla başladı.
Ligin 17. haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Spor Toto-Tokat Belediye Plevne: 3-0
Arkas Spor-Arhavi Voleybol: 3-1
Sorgun Belediyespor-Halkbank: 1-3
Bursa Büyükşehir Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 3-0
Ziraat Bankası-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3
Kaynak: AA
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