Voleybol: Toplu sonuç
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.
Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.
Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş: 3-0
PTT-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-0