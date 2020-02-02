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Voleybol: Toplu sonuç

Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.

02.02.2020 18:28 | Son Güncelleme: 02.02.2020 18:28
Voleybol: Toplu sonuç

Venus Sultanlar Ligi'nde 14. haftaya 2 maçla devam edilirken, AXA Efeler Ligi'nde ise 15. hafta tek maçla tamamlandı.

Liglerde bugün oynanan müsabakaların sonuçları şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Beşiktaş: 3-0

PTT-Beylikdüzü İhtisas: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Fenerbahçe HDI Sigorta: 3-0

Kaynak: AA
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