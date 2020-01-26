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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına, yapılan 4 maçla devam edildi.

26.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:40
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına, yapılan 4 maçla devam edildi.

Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3

Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları: 3-1

Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 1-3

Kaynak: AA
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