Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına, yapılan 4 maçla devam edildi.
26.01.2020 21:40 | Son Güncelleme: 26.01.2020 21:40
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 13. haftasına, yapılan 4 maçla devam edildi.
Ligde bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Galatasaray HDI Sigorta: 1-3
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 0-3
Atlasglobal Yeşilyurt-Türk Hava Yolları: 3-1
Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı VitrA: 1-3
Kaynak: AA
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