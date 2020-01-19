Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftaya yapılan maçlarla devam edildi.
19.01.2020 20:36 | Son Güncelleme: 19.01.2020 20:36
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 12. haftaya yapılan maçlarla devam edildi.
Ligde ikinci yarının ilk haftasında bugün oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Aydın Büyükşehir Belediyespor-VakıfBank: 1-3
Beşiktaş-Karayolları: 0-3
Galatasaray HDI Sigorta-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
Kaynak: AA
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