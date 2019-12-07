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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.

07.12.2019 22:10 | Son Güncelleme: 07.12.2019 22:10
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftada bugün oynanan tek karşılaşmada Toto, 'nı 3-2 yendi.

AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:

Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 0-3

PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 0-3

Kaynak: AA
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