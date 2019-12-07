Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.
Voleybolda AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçları ve AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftasına tek karşılaşmayla devam edildi.
AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 10. haftada bugün oynanan tek karşılaşmada Spor Toto, Ziraat Bankası'nı 3-2 yendi.
AXA Sigorta Kadınlar Kupa Voley 1. etap ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Karayolları-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0
Beşiktaş-Türk Hava Yolları: 0-3
PTT-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 3-1
Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Nilüfer Belediyespor: 0-3