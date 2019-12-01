Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
01.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:42
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarına devam edildi.
Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:
Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3
Spor Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne: 2-3
İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3
Kaynak: AA
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