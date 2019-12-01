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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

01.12.2019 21:42 | Son Güncelleme: 01.12.2019 21:42
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda AXA Efeler Ligi'nde 9. hafta karşılaşmalarına devam edildi.

Liglerde bugün oynanan maçların sonuçları şöyle:

Sorgun Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta: 0-3

Toto-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Arhavi Voleybol-Tokat Belediye Plevne: 2-3

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe HDI Sigorta: 1-3

Kaynak: AA
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