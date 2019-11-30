Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı oynanan 3 maçla sona ererken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası tek maçla başladı.
30.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:54
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı oynanan 3 maçla sona ererken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası tek maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 1-3
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3
Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
İnegöl Belediyespor-Halkbank: 3-2
Kaynak: AA
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