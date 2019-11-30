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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı oynanan 3 maçla sona ererken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 9. haftası tek maçla başladı.

30.11.2019 21:54 | Son Güncelleme: 30.11.2019 21:54
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Venus Sultanlar Ligi'nin ilk yarısı oynanan 3 maçla sona ererken, AXA Efeler Ligi'nin 9. haftası tek maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Beşiktaş-Nilüfer Belediyespor: 1-3

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Atlasglobal Yeşilyurt: 0-3

Fenerbahçe Opet-Karayolları: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi


İnegöl Belediyespor-Halkbank: 3-2

Kaynak: AA
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