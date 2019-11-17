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Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek karşılaşmayla tamamlandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta mücadelesi 4 maçla devam etti.

17.11.2019 23:30 | Son Güncelleme: 17.11.2019 23:30
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek karşılaşmayla tamamlandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta mücadelesi 4 maçla devam etti.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Halkbank-Sorgun Belediyespor: 3-0

Tokat Belediye Plevne-Spor Toto: 3-1

İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2

Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1

Kaynak: AA
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