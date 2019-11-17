Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek karşılaşmayla tamamlandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta mücadelesi 4 maçla devam etti.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nin 9. haftası tek karşılaşmayla tamamlandı, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde ise 6. hafta mücadelesi 4 maçla devam etti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-Atlasglobal Yeşilyurt: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Halkbank-Sorgun Belediyespor: 3-0
Tokat Belediye Plevne-Spor Toto: 3-1
İnegöl Belediyespor-İstanbul Büyükşehir Belediyespor: 3-2
Galatasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 3-1