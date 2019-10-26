Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.

26.10.2019 19:56
Voleybol: Toplu sonuç

Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Vestel Venus Sultanlar Ligi

PTT-Nilüfer Belediyespor: 3-0

Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0

Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0

Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0

AXA Sigorta Efeler Ligi

Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0

Kaynak: AA
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