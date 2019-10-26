Voleybol: Toplu sonuç
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.
Voleybolda Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde 4. hafta müsabakaları tamamlanırken, AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2019-2020 sezonu, tek maçla başladı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Vestel Venus Sultanlar Ligi
PTT-Nilüfer Belediyespor: 3-0
Aydın Büyükşehir Belediyespor-Karayolları: 3-0
Eczacıbaşı VitrA-Beşiktaş: 3-0
Türk Hava Yolları-Beylikdüzü Voleybol İhtisas: 3-0
AXA Sigorta Efeler Ligi
Galatasaray HDI Sigorta-İnegöl Belediyespor: 3-0