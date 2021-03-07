Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
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Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

07.03.2021 13:42 | Son Güncelleme: 07.03.2021 13:47
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, TVF Gözlemcisi Necdet Seven, Ulusal Voleybol Hakemi Mehmet Kavurmacı ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nur Berat Şahin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erzurum İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, TVF Gözlemcisi Necdet Seven, Ulusal Voleybol Hakemi Mehmet Kavurmacı ile Atatürk Üniversitesi Spor Kulübü Kadın Voleybol Takım Kaptanı Nur Berat Şahin, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'yı makamında ziyaret etti.

Kış sporları başta olmak üzere birçok spor branşında Türkiye çapında derece elde eden Atatürk Üniversitesi, bu başarısını devam ettirmek için spora ve sporcuya olan desteğini Rektör Çomaklı öncülüğünde sürdürüyor.

Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin, Rektör Prof. Dr. Çomaklı'ya kendilerine gösterdiği ilgiden ötürü teşekkür ederek Rektör Çomaklı'nın Erzurum ve sporseverler için büyük bir şans olduğuna değindi. Kendisinin de Atatürk Üniversitesi mezunu olduğunu söyleyen Gültekin, üniversite ve Rektör Çomaklı'nın yürüttüğü çalışmaları yakından takip ettiğini, kazanılan başarıların ise Erzurum için övünç kaynağı olduğunu dile getirdi.

Sporun tüm branşlarına olduğu gibi voleybola da göstermiş olduğu destekten ötürü Rektör Çomaklı'ya teşekkür eden konuklar spor branşları hakkında Rektör Çomaklı ile bir süre sohbet ettiler.

"Eğitimde, Kültürde ve Sanatta Olduğu Gibi Sporda da Öncü Bir Üniversiteyiz"

Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin ve beraberindeki heyetin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Çomaklı ise, Atatürk Üniversitesinin gerek Ünilig'de gerekse kulüpler düzeyinde sporun hemen hemen her dalında tarih yazan bir üniversite olduğunu söyledi.

Rektör Çomaklı: "Atatürk Üniversitesi olarak müzemiz kupa, madalya ve şampiyonluklarla dolu. Eğitimde, sanatta ve kültürde olduğu gibi sporda da öncü bir üniversiteyiz. Üniversitemiz daha önce kulüpler düzeyinde Voleybol Liglerinde yer aldı. Bundan sonrası için de tekrar yer alması için gerekli çalışmayı başlatacağız. İnşallah bu konuyu önümüzdeki günlerde masaya yatıracağız. İnanıyorum ki Atatürk Üniversitesi olarak voleybol liginde Erzurum'u temsil edecek bir üniversite olacağız. Şu an zaten her türlü alt yapımız var. Kendi bünyemizden çıkan sporcularda hazır" ifadelerini kullandı.

Ziyaretin ardından Voleybol İl Temsilcisi Aytekin Gültekin Rektör Çomaklı'ya spora ve sporcuya yönelik desteklerinden dolayı plaket sunumunda bulunurken TVF Gözlemcisi Necdet Seven de hediye takdim etti. - ERZURUM

Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret
Voleybol temsilcilerinden Rektör Çomaklı'ya ziyaret

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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